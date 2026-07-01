Lula amplia vantagem e lidera corrida presidencial com 46,3%, aponta AtlasIntel

O presidente Lula (PT) ampliou sua vantagem na corrida presidencial e alcançou 46,3% das intenções de voto no principal cenário de primeiro turno analisado pela pesquisa AtlasIntel/Bloomberg.

Seu principal adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apresentou queda no mesmo período: passou de 39% em abril para 36,6% em junho, segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira (1º).

De acordo com os dados, Lula cresceu 2,3 pontos percentuais em relação à rodada anterior, quando registrava 44%. Já Flávio Bolsonaro recuou 2,4 pontos, o que impacta sua competitividade na disputa inicial.

No cenário estimulado, Renan Santos (Missão) aparece em terceiro lugar, com 7,8% das intenções de voto. Na sequência estão Ronaldo Caiado (PSD), com 2,9%; Romeu Zema (Novo), com 2%; e Joaquim Barbosa (DC), com 1%. Aécio Neves (PSDB) soma 0,7%, Samara Martins (UP) tem 0,6% e Augusto Cury (Avante) aparece com 0,5%. Cabo Daciolo (Mobiliza) registra 0,2%, enquanto Rui Costa Pimenta (PCO) e Edmilson Costa (PCB) têm 0,1% cada. Hertz Dias (PSTU) não pontuou.

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Os votos brancos e nulos somam 1,2%, e 0,1% dos entrevistados afirmaram não saber em quem votar. O levantamento reforça a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, embora também destaque o crescimento de Renan Santos, que subiu de 5% em abril para 7,8% em junho.

A pesquisa também analisou o desempenho dos candidatos por perfil do eleitorado. Lula apresenta seus melhores índices entre pessoas com 60 anos ou mais, onde atinge 54,6%, e na região Nordeste, com 57,7%. Entre aqueles que votaram nele em 2022, 88,4% dizem que repetiriam o voto.

Flávio Bolsonaro, por outro lado, tem melhor desempenho entre eleitores de 25 a 34 anos, com 41,4%. O senador também se destaca entre evangélicos (42,9%), no Sudeste (42,6%) e entre eleitores que apoiaram Jair Bolsonaro em 2022, grupo em que chega a 74,8%.

Nos cenários de segundo turno, Lula também aparece à frente. Segundo a AtlasIntel/Bloomberg, o presidente tem 48,8% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 42,3%. Em maio, ambos estavam empatados com 48%, conforme levantamento do InfoMoney.

A pesquisa ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04582/2026.