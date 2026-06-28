Pedro Paulo comenta pré-candidatura ao Senado e desafios do Rio em entrevista à Rádio Mania

Deputado federal e pré-candidato ao Senado pelo Estado do Rio pelo PSD nas eleições deste ano, Pedro Paulo, que completa 54 anos nesta segunda-feira (29), participou, no início da tarde deste domingo (28), do programa Rádio Mania Ao Vivo, nos estúdios da Rádio Mania. Durante a entrevista, o político falou sobre sua trajetória, a pré-candidatura e temas ligados ao cenário político do estado do Rio de Janeiro.

Filiado ao Partido Social Democrático (PSD), Pedro Paulo iniciou a trajetória política como vereador da cidade do Rio de Janeiro. Também ocupou cargos no Executivo municipal, entre eles o de secretário da Casa Civil durante a gestão do prefeito Eduardo Paes. Atualmente, está em seu quinto mandato consecutivo em cargos eletivos, tendo exercido sucessivos mandatos como deputado federal.

Ao longo da entrevista, Pedro Paulo abordou temas como economia, infraestrutura, segurança pública e desenvolvimento regional, além de comentar os desafios do Rio de Janeiro e os projetos que pretende defender durante durante a sua candidatura ao Senado.

Os principais trechos da entrevista e os temas abordados pelo pré-candidato poderão ser conferidos ao longo desta semana no site e nas redes sociais de O SÃO GONÇALO.