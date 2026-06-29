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Douglas Ruas reúne apoiadores em Belford Roxo e projeta transformação no Estado do Rio

Durante o percurso, o político conversou com eleitores e enfatizou a urgência de uma mudança estrutural na gestão do território fluminense

relogio min de leitura | Redação 29 de junho de 2026 - 08:58
Após a caminhada, Douglas Ruas liderou uma carreata com apoiadores
Após a caminhada, Douglas Ruas liderou uma carreata com apoiadores -

O pré-candidato ao Governo do Estado, Douglas Ruas, realizou uma caminhada na manhã deste domingo (28/06) na tradicional feira livre de Areia Branca, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Durante o percurso, o político conversou com eleitores e enfatizou a urgência de uma mudança estrutural na gestão do território fluminense, priorizando a participação da população.

Douglas Ruas reúne apoiadores
Douglas Ruas reúne apoiadores |  Foto: Divulgação

Ruas caminhou lado a lado com o pré-candidato ao Senado, Márcio Canella, e com a prefeita do município, Mariana Canella. Também integraram a comitiva o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o pré-candidato a deputado estadual Marcelo Canella, pré-candidatos ao legislativo estadual, além de lideranças e vereadores da região.

Em seu discurso, Ruas destacou a importância de manter um canal direto com a população para compreender e solucionar as demandas reais dos municípios.

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" Está provado que é possível fazer sim manter uma linha direta com a população, assim como foi feito em Belford Roxo, e conseguir resultados incríveis. Assim colocamos o trabalhador em primeiro lugar, priorizamos o cidadão de bem. Agora, nós vamos levar essa transformação para todo o estado do Rio, ouvindo o trabalhador", afirmou o pré-candidato.

Em seu discurso, Ruas destacou a importância de manter um canal direto com a população
Em seu discurso, Ruas destacou a importância de manter um canal direto com a população |  Foto: Divulgação

Ao longo do trajeto, a comitiva recolheu demandas de feirantes, comerciantes e moradores locais sobre temas como segurança, infraestrutura e geração de empregos na Baixada.

Após a caminhada, Douglas Ruas liderou uma carreata com apoiadores, que percorreu as principais vias de Belford Roxo até o principal acesso da cidade.

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