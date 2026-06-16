Lula aparece com 48,1% contra 42,9% de Flávio Bolsonaro em cenário de 2º turno, aponta Apex/Futura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um possível segundo turno das eleições presidenciais, segundo pesquisa Apex/Futura divulgada nesta terça-feira (16).

No cenário de segundo turno testado pelo levantamento, Lula aparece com 48,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro registra 42,9%. Segundo a pesquisa, os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro, estimada em 2,2 pontos percentuais. A pesquisa foi feita entre os dias 8 e 12 de junho, com 2.000 entrevistados em todo o país. Os resultados também mostram vantagem do atual presidente em uma simulação de primeiro turno.,

Nesse cenário, Lula alcança 41,6% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 34,1%. Em seguida aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4,5%; Romeu Zema (Novo), com 3,5%; Renan Santos (Missão), com 2,3%; Joaquim Barbosa (DC), com 21,%; Cabo Daciolo (Mobiliza), com 1,1%; e Augusto Cury (Avante), com 0.9%.

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Além das projeções eleitorais, a pesquisa aponta uma melhora nos índices de avaliação do governo federal. O percentual de entrevistados que consideram a gestão Lula ótima ou boa chegou a 39,8%, acima dos 37,5% registrados na rodada anterior, realizada em maio.

Já a parcela que classifica o governo como ruim ou péssimo caiu de 45,7% para 41,4%, mostrando uma redução na rejeição à administração federal no período analisado.

A pesquisa também registrou avanço na percepção da população sobre outras instituições. A aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF) passou de 33,9% para 38,3%, enquanto a desaprovação diminuiu de 54,3% para 51,1%.

No caso do Congresso Nacional, a aprovação subiu de 26,1% para 29,8%. Já o índice de reprovação apresentou leve queda, passando de 60,1% para 58,8%.