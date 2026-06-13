Pré-campanha de Eduardo Paes em São Gonçalo reúne 10 mil pessoas em pleno dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo

O ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Governo do Estado, Eduardo Paes (PSD), ao lado do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), e do prefeito de Maricá, Whashigton Quaquá (PT), escalou um time bom de ataque neste sábado (13) em São Gonçalo, campo do provável adversário Douglas Ruas (PL), no primeiro grande evento antes de a bola rolar para valer na campanha eleitoral.

Mesmo em dia de estreia do Brasil na Copa, mais de dez mil lideranças políticas lotaram o Clube Mauá, convocados por Rodrigo Neves e Washington Quaquá, que fizeram tabelinha na articulação em torno de Paes e da reeleição do presidente Lula. O evento teve como mestre de cerimônia a neta do presidente, Bia Lula.

Durante o evento, Rodrigo Neves ressaltou que o Rio passa pela pior crise de sua história, com escândalos, graves problemas fiscais e dificuldades na segurança, saúde e educação, e destacou a importância da união política para enfrentar os desafios do estado.

"Não podemos errar nesta eleição, precisamos mudar essa história. São Gonçalo já foi uma cidade com muita indústria e empregos. Com Eduardo, vamos tirar o abandono a que a cidade foi relegada por parte do governo do estado."

Neves também não poupou críticas ao ex-governador Cláudio Castro, seu adversário na disputa eleitoral em 2022.

"Em 2022, prometeram acabar com as barricadas, mas de lá para cá a situação piorou muito em São Gonçalo . A cidade e os bairros estão tomados pelas milícias e pelo tráfico de drogas", disparou.

O prefeito de Maricá, Quaquá, fez tabelinha no ataque: "Nós temos que botar seriedade no Palácio Guanabara. Temos que escolher alguém com um projeto para termos uma saúde decente, para que nossas crianças não fiquem o dia inteiro fora da escola. E principalmente para mudar a vida do povo. Eduardo Paes é o nome certo para isso."

Realizado em um dos principais colégios eleitorais do estado, o encontro teve como objetivo reforçar a aliança entre as principais lideranças fluminenses e tratar de temas estratégicos para o desenvolvimento da Região Metropolitana, como a Linha 3 do Metrô.

Estiveram presentes, entre outros nomes: a deputada federal Benedita da Silva (PT), pré-candidata ao Senado; a primeira-dama de Niterói e pré-candidata a deputada estadual, Fernanda Neves; os prefeitos de Três Rios, Jonas Dico, e de Areal, Gutinho; os deputados federais Dimas Gadelha e Renan Ferreirinha; os deputados estaduais Vitor Júnior, Renato Machado e Zeidan; além de vereadores do Rio, Niterói e São Gonçalo, que também são pré-candidatos a vagas na Alerj e na Câmara dos Deputados.

Em tom de convocação, Eduardo Paes afirmou: "Dá para mudar o estado do Rio de Janeiro. Devolver saúde, segurança, educação. Olha o que o Rodrigo faz em Niterói, olha o que o Quaquá faz em Maricá, olha o que fiz no Rio de Janeiro. Nós entregamos! Estou cercado de prefeitos fazedores. Temos um time que sabe fazer e quer fazer pelo povo. Temos capacidade de gestão e entrega!"

A agenda conjunta entre Rodrigo Neves e Eduardo Paes deverá se intensificar nos próximos meses, com novas atividades nos demais municípios da Região Metropolitana.

A escolha de São Gonçalo para o encontro reforça a relevância do município no cenário político estadual. Com quase um milhão de habitantes, a cidade tem sido palco de importantes articulações para as eleições de 2026.