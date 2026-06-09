Wilson Witzel lança sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio

O ex-governador Wilson Witzel lançou, nesta segunda-feira (8), sua pré-candidatura ao Governo do Estado pelo partido Democrata. Witzel apresentou cinco propostas, como segurança com tolerância zero, criação de 100 escolas cívico-militares, implementação de uma Secretaria Estadual de Capelania, a valorização dos servidores públicos e o desenvolvimento para todo o estado, não só a capital.

Em agosto de 2020, Witzel foi afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob acusação de corrupção na área da saúde durante a pandemia convid-19.

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Em suas redes sociais, ele comemorou a decisão: “O sistema tentou me calar. Mas juiz conhece a lei. Militar conhece a missão. E Deus conhece o meu coração. Estamos de volta. E desta vez, o Rio não vai nos parar no meio do caminho", disse.