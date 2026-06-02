Escala 7x0: proposta de Flávio Bolsonaro no Senado tenta sabotar fim da escala 6×1

Em meio ao avanço histórico representado pela aprovação na Câmara da PEC que reduz a jornada de trabalho e põe fim à escala 6x1, foi apresentado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) uma emenda que propõe a flexibilização da jornada, transformando um direito previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em negociação individual. A PEC 12/26, protocolada no Senado com o apoio de Flávio Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas, abre brecha para jornadas sem descanso semanal e enfraquece direitos previstos na CLT e possibilita a criação de uma escala 7x0 em que o empregado trabalha todos os dias da semana.

Pela proposta apresentada pelos senadores, o trabalhador poderia “escolher” entre o regime comum previsto pela CLT ou regime flexível baseado em horas trabalhadas. O contrato individual prevalece sobre possíveis acordos coletivos. Os benefícios como FGTS, férias e 13° salário também seriam proporcionais às horas trabalhadas.

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Veja abaixo os Senadores que apoiam a retirada de direitos dos trabalhadores:

Acre

Marcio Bittar (PL)

Sérgio Petecão (PSD)

Alagoas

Dra. Eudócia (PSDB)

Amapá

Lucas Barreto (PSD)

Amazonas

Plínio Valério (PSDB)

Bahia

Angelo Coronel (Republicanos)

Ceará

Eduardo Girão (Novo)

Distrito Federal

Damares Alves (Republicanos)

Izalci Lucas (PL)

Espírito Santo

Magno Malta (PL)

Marcos do Val (Avante)

Goiás

Wilder Morais (PL)

Vanderlan Cardoso (PSD)

Mato Grosso

Wellington Fagundes (PL)

Jayme Campos (União Brasil)

Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina (PP)

Nelsinho Trad (PSD)

Minas Gerais

Cleitinho (Republicanos)

Carlos Viana (PSD)

Pará

Zequinha Marinho (Podemos)

Paraíba

Efraim Filho (PL)

Paraná

Sergio Moro (PL)

Pernambuco

Ivete da Silveira (MDB)

Piauí

Ciro Nogueira (PP)

Rio de Janeiro

Flávio Bolsonaro (PL)

Carlos Portinho (PL)

Romário (PL)

Rio Grande do Norte

Rogério Marinho (PL)

Styvenson Valentim (Podemos)

Rio Grande do Sul

Hamilton Mourão (Republicanos)

Luis Carlos Heinze (PP)

Rondônia

Marcos Rogério (PL)

Jaime Bagattoli (PL)

Roraima

Dr. Hiran (PP)

Roberta Acioly (Republicanos)

Santa Catarina

Hermes Klann (PL)

Esperidião Amin (PP)

São Paulo

Astronauta Marcos Pontes (PL)

Sergipe

Laércio Oliveira (PP)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)