Escala 7x0: proposta de Flávio Bolsonaro no Senado tenta sabotar fim da escala 6×1
Pela proposta apresentada pelos senadores, o trabalhador poderia “escolher” entre o regime comum previsto pela CLT
Em meio ao avanço histórico representado pela aprovação na Câmara da PEC que reduz a jornada de trabalho e põe fim à escala 6x1, foi apresentado pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) uma emenda que propõe a flexibilização da jornada, transformando um direito previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em negociação individual. A PEC 12/26, protocolada no Senado com o apoio de Flávio Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas, abre brecha para jornadas sem descanso semanal e enfraquece direitos previstos na CLT e possibilita a criação de uma escala 7x0 em que o empregado trabalha todos os dias da semana.
Pela proposta apresentada pelos senadores, o trabalhador poderia “escolher” entre o regime comum previsto pela CLT ou regime flexível baseado em horas trabalhadas. O contrato individual prevalece sobre possíveis acordos coletivos. Os benefícios como FGTS, férias e 13° salário também seriam proporcionais às horas trabalhadas.
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Veja abaixo os Senadores que apoiam a retirada de direitos dos trabalhadores:
Acre
Marcio Bittar (PL)
Sérgio Petecão (PSD)
Alagoas
Dra. Eudócia (PSDB)
Amapá
Lucas Barreto (PSD)
Amazonas
Plínio Valério (PSDB)
Bahia
Angelo Coronel (Republicanos)
Ceará
Eduardo Girão (Novo)
Distrito Federal
Damares Alves (Republicanos)
Izalci Lucas (PL)
Espírito Santo
Magno Malta (PL)
Marcos do Val (Avante)
Goiás
Wilder Morais (PL)
Vanderlan Cardoso (PSD)
Mato Grosso
Wellington Fagundes (PL)
Jayme Campos (União Brasil)
Mato Grosso do Sul
Tereza Cristina (PP)
Nelsinho Trad (PSD)
Minas Gerais
Cleitinho (Republicanos)
Carlos Viana (PSD)
Pará
Zequinha Marinho (Podemos)
Paraíba
Efraim Filho (PL)
Paraná
Sergio Moro (PL)
Pernambuco
Ivete da Silveira (MDB)
Piauí
Ciro Nogueira (PP)
Rio de Janeiro
Flávio Bolsonaro (PL)
Carlos Portinho (PL)
Romário (PL)
Rio Grande do Norte
Rogério Marinho (PL)
Styvenson Valentim (Podemos)
Rio Grande do Sul
Hamilton Mourão (Republicanos)
Luis Carlos Heinze (PP)
Rondônia
Marcos Rogério (PL)
Jaime Bagattoli (PL)
Roraima
Dr. Hiran (PP)
Roberta Acioly (Republicanos)
Santa Catarina
Hermes Klann (PL)
Esperidião Amin (PP)
São Paulo
Astronauta Marcos Pontes (PL)
Sergipe
Laércio Oliveira (PP)
Tocantins
Eduardo Gomes (PL)