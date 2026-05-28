Presidente da Alerj defende expansão do modelo de escolas cívico-militares e quer transformar 200 unidades no RJ

Ao defender o modelo, Douglas Ruas destacou a importância da disciplina, do respeito aos professores e da participação dos militares na organização do ambiente escolar - Foto: Divulgação

Ao defender o modelo, Douglas Ruas destacou a importância da disciplina, do respeito aos professores e da participação dos militares na organização do ambiente escolar - Foto: Divulgação

O deputado estadual Douglas Ruas esteve nesta quarta-feira (27/05) na Região Médio Paraíba para ouvir representantes da cadeia produtiva do estado e discutir propostas para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Durante o encontro, o destacou a educação como uma das prioridades para o futuro do estado e defendeu a ampliação do modelo de escolas cívico-militares.

Atualmente, apenas 17 unidades da rede pública estadual de ensino funcionam no modelo cívico-militar. Duas delas estão localizadas em São Gonçalo, cidade natal de Douglas Ruas, implantadas por meio da articulação do atual prefeito Capitão Nelson ainda durante seu mandato como deputado estadual.

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Segundo Douglas, a proposta é incluir em seu plano de governo a implantação de 200 novas escolas cívico-militares em quatro anos, ampliando o acesso a um modelo que tem apresentado resultados positivos em diferentes regiões do país.

"Vamos contemplar no nosso plano de governo uma grande expansão das escolas cívico-militares, para que o Estado do Rio possa alcançar pelo menos 200 unidades em quatro anos. Queremos apresentar essa proposta à comunidade escolar, pais, professores e profissionais da educação e, com a aprovação da população, implementar um modelo que tem sido referência em disciplina, organização e valorização do ambiente escolar", afirmou.

Ao defender o modelo, Douglas Ruas destacou a importância da disciplina, do respeito aos professores e da participação dos militares na organização do ambiente escolar.

"O Rio de Janeiro precisa voltar a investir em educação de qualidade. Hoje, infelizmente, o estado ocupa posições preocupantes nos indicadores educacionais. Precisamos mudar essa realidade", completou.