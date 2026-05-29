Após varredura escutas são encontradas no gabinete do governador do Rio

Uma varredura encontrou escutas no gabinete do governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, no Palácio Guanabara. A informação foi publicada pelo blog da jornalista Míriam Leitão no Jornal O Globo.

De acordo com o poder estadual, as escutas foram localizadas em uma inspeção de rotina realizada pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ainda segundo o governo, o material é aparentemente antigo e não estava funcionando e foi retirado pelos agentes.

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Segundo o G1, o GSI abriu uma investigação para descobrir a origem dos equipamentos encontrados e como foram parar no gabinete do governador na sede do poder estadual.

Ricardo Couto é desembargador e assumiu o Governo do Rio de Janeiro após Cláudio Castro renunciar, no fim do mês de março. Ele assumiu o cargo porque era o presidente do Tribunal de Justiça, próximo na sucessão do cargo já que o estado está sem vice-governador e o presidente da Alerj foi afastado por decisão do STF. Desde quando assumiu, Couto despacha do gabinete no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e vai ao Palácio do Guanabara apenas para reuniões institucionais.