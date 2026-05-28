INSS oferece mais de 1,5 mil vagas de avaliação social e perícia médica no RJ
No último Sábado (23), foram realizados 688 atendimentos, sendo 229 sem agendamento prévio
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) disponibiliza 1.553 vagas de atendimentos em mutirões no Rio de Janeiro. Os mutirões de avaliações sociais e perícias médicas acontecerão nos dias 30 e 31 de maio. As Agências da Previdência Social (APS) de Avenida Brasil, Bangu, Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis, São Gonçalo e Três Rios receberão os atendimentos no fim de semana.
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Essas ações têm como principal objetivo a redução do tempo de espera na análise de requerimentos para acesso a benefícios assistenciais e previdenciários, de maneira ágil e humanizada.
Perícia Médica
Serão disponibilizadas, no total, 1.238 avaliações médicas nas agências de Barra da Tijuca, Barra Mansa, Engenheiro Trindade, Itaboraí, Nilo Peçanha, Nilópolis e Três Rios. Ainda existem 160 vagas a serem preenchidas para os atendimentos de perícia neste fim de semana. Para participar dos mutirões, os interessados devem agendar pela Central 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site/aplicativo Meu INSS.
Quantitativo detalhado de vagas de perícia por unidade:
Barra da Tijuca - 170 vagas
Engenheiro Trindade - 215 vagas
Itaboraí - 175 vagas
Nilo Peçanha - 286 vagasvg
Nilópolis - 106 vagas
Barra Mansa - 126 vagas
Três Rios - 160 vagas
Avaliações Sociais
As avaliações sociais ocorrerão nas unidades de Avenida Brasil, Barra da Tijuca, Bangu e São Gonçalo. Serão 315 vagas no total.
Quantitativo detalhado de vagas de avaliação social por unidade:
Avenida Brasil - 80 vagas
Barra da Tijuca - 45 vagas
Bangu - 120 vagas
São Gonçalo - 70 vagas
Atendimentos realizados no último mutirão
Ao todo, 688 pessoas foram atendidas nos mutirões de avaliação social e perícia médica no Rio de Janeiro durante o último fim de semana. As Agências da Previdência Social (APS) de Engenheiro Trindade, Méier, Nova Iguaçu e Realengo receberam esses atendimentos.
As unidades de Engenheiro Trindade e Nova Iguaçu contaram com atendimentos espontâneos, realizados por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento prévio. O quantitativo desses atendimentos espontâneos foi de 229 avaliações, o que representa 33% de todos os atendimentos extras de sábado (23).
Número de atendimentos (agendados e espontâneos) por unidade no dia 23/05:
Engenheiro Trindade - 237 atendimentos
Méier - 104 atendimentos
Nova Iguaçu - 291 atendimentos
Realengo - 56 atendimentos