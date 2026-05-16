Lula cresce em pesquisa da DataFolha feita antes do escândalo entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro do Banco Master

O levantamento aponta para a melhora do desempenho eleitoral do Lula em relação ao cenário divulgado em abril - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O levantamento aponta para a melhora do desempenho eleitoral do Lula em relação ao cenário divulgado em abril - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou um crescimento em possíveis cenários da disputa presidencial deste ano. De acordo com as pesquisas divulgadas pela DataFolha nessa sexta-feira (15), que foram realizadas antes dos efeitos após divulgação de áudios relatórios de conversas entre Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Lula está melhorando nas pesquisas de intenção de votos mesmo sem os escândalos.

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O resultado das pesquisas foram publicadas pela Folha de S.Paulo. Os seus resultados foram baseados em uma pesquisa realizada nesta terça-feira (12) e quarta-feira (13), antes da polêmica dos áudios, com resposta de 2.004 pessoas com mais de 16 anos e de mais de 139 municípios brasileiros. A margem de erro dos dados é de dois pontos percentuais, para mais ou menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa realizada mostra que mesmo sem registrar os possíveis impactos do escândalo “Flávio-Vorcaro”, o levantamento aponta para a melhora do desempenho eleitoral do Lula em relação ao cenário divulgado em abril, principalmente considerando as simulações para o segundo turno contra Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

Na disputa direta contra Romeu Zema, Lula aparece atualmente com 46% das intenções dos votos, contra 40% do ex-governador de Minas Gerais. Já contra Ronaldo Caiado, o atual presidente marca 46%, enquanto o ex-governador de Goiás soma apena 39%. Um resultado diferente do divulgado em abril, que mostrava empates técnicos.