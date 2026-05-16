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MPRJ pede suspensão de parte do decreto que regulamenta circulação de ciclomotores, bicicletas e patinetes elétricos na cidade do Rio

De acordo com a ACP, a prefeitura não pode alterar classificações de veículos definidas pela legislação federal de trânsito, que seguem normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de maio de 2026 - 10:26
Os ciclomotores são os veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas
Os ciclomotores são os veículos de duas ou três rodas com motor de combustão interna de até 50 cilindradas -

A 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Urbanismo da Capital ajuizou, nessa sexta-feira (15), ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, contra o Município do Rio de Janeiro para que seja suspenso parte do Decreto Rio nº 57.823/2026, que mudou as regras para circulação de bicicletas elétricas, patinetes e veículos de micromobilidade na cidade.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) requer ainda a interrupção das fiscalizações e apreensões baseadas nas novas regras até que seja editado um novo ato normativo. De acordo com a ACP, a prefeitura não pode alterar classificações de veículos definidas pela legislação federal de trânsito, que seguem normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

A Promotoria cruzou dados do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) com o Plano de Expansão Cicloviária do Município e observou que a maior parte dos acidentes analisados aconteceu em ruas sem ciclovias. Em 382 ocorrências de atendimentos de emergência a usuários de micromobilidade elétrica, 266 (69,6%) ocorreram em vias sem infraestrutura cicloviária.

Segundo a ação, o decreto da prefeitura foi editado cerca de 48 horas depois de um acidente ocorrido na Tijuca, na Zona Norte, sem estudos técnicos completos ou participação pública. No acidente, uma mulher e o filho morreram atropelados enquanto utilizavam um veículo elétrico.

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regras ciclomotores

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