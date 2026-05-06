Estado do Rio poderá ganhar Instituto Médico Veterinário Legal; saiba mais!

A Alerj aprovou, nessa terça-feira (05), o Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a criar o Instituto Médico Veterinário Legal (IMVL). A proposta é de autoria do deputado Rodrigo Amorim (PL). O autor justifica que, como a Lei Federal nº 14.064/2020 prevê o aumento de pena para crimes contra animais, a polícia necessita de assessoria técnica, especialmente de médicos veterinários, para a caracterização dos fatos e análise de provas, lesões corporais, intoxicações e outros indícios de crime.

A proposta permite que o IMVL firme convênios com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, universidades e prefeituras. “A colaboração do Governo Estadual na construção de um instituto de medicina veterinária legal será de suma importância para auxiliar os trabalhos de investigação policial e judicial no setor de crimes contra animais”, defende Amorim.

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O parlamentar também destaca a importância de o Estado oferecer suporte direto a essa demanda crescente. “O serviço público carece de estrutura para suprir a demanda por atendimentos. Muitos cães e gatos são abandonados ou maltratados e não possuem suporte médico apropriado”, conclui. A proposta segue agora para a sanção do governador.