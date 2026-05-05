Troca geral no Inea: governo interino do RJ substitui cúpula por servidores de carreira

O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, promoveu uma mudança ampla na direção do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). A decisão resultou na exoneração de diversos integrantes da cúpula do órgão, incluindo diretores e cargos estratégicos, seguida da nomeação de novos gestores, muitos deles servidores de carreira.

A medida foi oficializada no Diário Oficial e faz parte de um movimento maior de reorganização administrativa conduzido pelo governo interino. A proposta é reduzir a presença de cargos comissionados e priorizar profissionais técnicos na gestão pública.

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Dias antes, a presidência do Inea já havia sido alterada, com a saída de Renato Jordão e a entrada de Denise Rambaldi, que tem trajetória na área ambiental. A nova rodada de mudanças complementa essa reformulação. No total, a reestruturação envolveu cerca de dez exonerações e mais de dez nomeações, caracterizando uma renovação significativa na liderança do órgão.

O contexto dessa decisão está ligado ao momento político do estado, já que o governo está sob comando interino. Desde que assumiu, Couto de Castro vem promovendo cortes e substituições em diferentes áreas da administração. Na prática, a mudança pode impactar a condução de políticas ambientais no estado, incluindo processos de licenciamento, fiscalização e gestão de recursos naturais, dependendo da linha adotada pela nova equipe.