Douglas Ruas comanda primeira sessão plenária e inaugura nova fase na Alerj

A sessão reuniu parlamentares de diferentes partidos e abordou discussões e votações importantes para a população fluminense - Foto: Divulgação

A sessão reuniu parlamentares de diferentes partidos e abordou discussões e votações importantes para a população fluminense - Foto: Divulgação

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou nesta quarta-feira (22/04) sua primeira sessão sob a presidência do deputado Douglas Ruas (PL). As votações dos projetos de lei em plenário marcaram o início de uma nova fase na condução dos trabalhos legislativos.

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A sessão reuniu parlamentares de diferentes partidos e abordou discussões e votações importantes para a população fluminense. Foram aprovadas medidas como isenção de pedágio para pessoas com necessidades especiais; distribuição gratuita de próteses mamárias externas para mulheres mastectomizadas (remoção total ou parcial de uma ou ambas as mamas); obrigação por parte das clínicas de reabilitação no cumprimento de regras específicas para terapias destinadas a pessoas com autismo, entre outras propostas.

Na abertura dos trabalhos, o presidente da Alerj destacou a importância de manter a normalidade no Legislativo fluminense e trabalhar, por meio do diálogo, com todos os deputados, independentemente de partido e/ou posicionamento ideológico.

“Esta presidência está à disposição e atenta às prerrogativas de todos os 70 deputados estaduais. Contem conosco e estaremos sempre de portas abertas aos parlamentares fluminenses”, disse Douglas Ruas.

O novo presidente da Casa foi saudado pelos deputados presentes ao plenário, tendo orientado eles a encaminharem suas demandas através das lideranças partidárias para que possam ser analisadas em conjunto e encaminhadas ao Executivo.