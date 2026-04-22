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Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta (22)

Limites de renda e valor máximo dos imóveis foram atualizados

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de abril de 2026 - 19:45
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta (22)
Novas regras do Minha Casa, Minha Vida começam a valer nesta quarta (22) -

As novas regras do financiamento de imóveis do programa Minha Casa, Minha Vida começam a valer a partir dessa quarta-feira (22).

As mudanças foram aprovadas em março pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ampliação contará com recursos do Fundo Social, com cerca de R$ 31 bilhões destinados ao programa.

Com as mudanças, os limites de renda passam a ser: 

R$ 3,2 mil na faixa 1;

- R$ 5 mil na faixa 2;

- R$ 9,6 mil na faixa 3;

- R$ 13 mil na faixa 4.

O valor máximo dos imóveis também foi atualizado. Para a faixa 3, passa a ser R$ 400 mil e, para a faixa 4, R$ 600 mil. 

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Segundo o governo, as mudanças devem ampliar o acesso ao programa, totalizando 87,5 mil famílias com juros menores, 31,3 mil novas famílias na faixa 3, e 8,2 mil famílias incluídas na faixa 4.

A equipe técnica estima impacto de R$ 500 milhões em subsídios e de R$ 3,6 bilhões em crédito habitacional.

Tags:

minha casa minha vida

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