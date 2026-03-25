Cláudio Castro ainda pode tentar eleição no Senado, mas condenação do TSE limita chances

Dentro do prazo legal, Castro pode registrar seu nome como candidato, mas a tendência é que o pedido seja bloqueado pela Justiça Eleitoral - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

Dentro do prazo legal, Castro pode registrar seu nome como candidato, mas a tendência é que o pedido seja bloqueado pela Justiça Eleitoral - Foto: Divulgação/ Tânia Rêgo/Agência Brasil

A recente decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que condenou o ex-governador Cláudio Castro no caso Ceperj altera sua intenção na disputa pelo Senado em 2026. Embora a sentença torne Castro inelegível até 2030, isso não significa que ele esteja automaticamente impedido de pedir oficialmente sua candidatura.

Dentro do prazo legal, Castro pode registrar seu nome como candidato, mas a tendência é que o pedido seja bloqueado pela Justiça Eleitoral com base na inelegibilidade já decretada pelo TSE. Mesmo assim, a defesa pode apresentar recursos e pleitear decisões provisórias, o que poderia permitir que sua candidatura apareça nas urnas enquanto o caso ainda é debatido judicialmente.

Leia também:

Governo propõe subsídio de R$ 1,20 ao diesel após impasse do ICMS

Ex-governador do Rio, Cláudio Castro se pronuncia após ser condenado à inelegibilidade

Se isso acontecer, ele poderia fazer campanha e receber votos, mas enfrentaria limitações, inclusive no acesso a recursos ou propaganda, caso fosse eleito, a vitória não garantiria a posse no cargo se não houver reversão da inelegibilidade. Na prática, sem uma decisão favorável que suspenda ou anule a condenação, seus votos poderiam ser considerados inválidos e poderia ser necessária uma nova eleição para a vaga disputada.