Cláudio Castro exonera 11 secretários que disputarão as eleições em outubro

A decisão ocorre enquanto há expectativas para o governador renunciar na próxima semana - Foto: Reprodução/TV Globo

A decisão ocorre enquanto há expectativas para o governador renunciar na próxima semana - Foto: Reprodução/TV Globo

O governador Cláudio Castro (PL) exonerou 11 secretários que planejam concorrer a eleição em outubro. A saída em massa dos responsáveis pelas pastas, nesta sexta-feira (20), afeta partes importantes da administração e pode ser a oportunidade para uma reforma no 1º escalão. No total, o governo é composto por 33 pastas.

A medida foi tomada enquanto vigora a expectativa de que Cláudio Castro renuncie o cargo de governador, na próxima segunda-feira (23), se o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) siga para a cassação de seu mandato.

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Nesta quarta-feira (18), os secretários que saíram do governo, foram chamados para participar de uma reunião no Palácio Guanabara, e foram orientados sobre o processo de transição.

Os políticos que deixaram o governo para concorrer as eleições em outubro, são:

Alexandre Isquierdo (União Brasil), secretário de Envelhecimento Saudável;

Anderson Moraes (PL), secretário de Ciência e Tecnologia;

Bernardo Rossi (SDD), secretário de Ambiente e Sustentabilidade;

Bruno Dauaire (União), secretário de Habitação de Interesse Social;

Douglas Ruas (PL), secretário de Cidades;

Felipe Curi, secretário de Polícia Civil;

Gustavo Tutuca (PP), secretário de Turismo;

Luiz Martins (PSDB), secretário de Trabalho e Renda;

Rosangela Gomes (REP), secretária de Desenvolvimento Social;

Uruan Cintra de Andrade, secretário de Infraestrutura e Obras Públicas.

Vinícius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços.

Novos chefes de pasta

A partir de agora, as pastas serão assumidas por outros profissionais, que possuem uma extensa trajetória no serviço público e na política.

O responsável pela Polícia Civil será o delegado Delmir Gouvea. Na pasta de infraestrutura e Obras, o secretário será Raul Franzeres, engenheiro civil e ex-presidente do DER-RJ.

A especialista em Política e Planejamento Urbano, Maria Gabriela Bessa, comandará a Secretaria das Cidades. A secretaria de Meio Ambiente ficará sob os cuidados do ex-vereador e amigo do governador, Diego Faro.

A pasta de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, será gerida pelo advogado Anderson de Azevedo. Já o ex-deputado Daniel Martins, ficou responsável pela secretaria de Trabalho e Renda. O novo secretário de Turismo será o jornalista, Lucas Alves.

O gabinete da secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável será chefiado por Isabela Alves. Já a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação terá como secretária, Renata Sphaier de Freitas.

O subsecretário-executivo da Secretária de Habitação, será Fábio Paravidino. A subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comercial e Serviços, Carla Nasser Monnerat, antes da nomeação, irá assumir a pasta.

Destino dos antigos secretários

Com a saída dos secretários, cada um vai ou já definiu para qual cargo pretende se candidatar nas eleições deste ano. Um exemplo, é o ex-secretário das Cidades Douglas Ruas, que se tornou pré-candidato ao governo estadual, em um acordo firmado pelo PP, PL e União Brasil. Para ocupar a vaga de vice, foi escolhido o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa.

Para deputado federal o candidato seria Bernardo Rossi, enquanto Bruno Dauaire busca uma vaga na Câmara de Deputados ou Senado.

As cadeiras da Alerj podem ser disputadas por Luíz Martins, Gustavo Tutuca e Anderson Moraes.

Entretanto, outros políticos ainda não definiram para qual cargo vão se candidatar, como é o caso do delegado Felipe Curi, que pode concorrer à Câmara de Deputados ou ao Senado.

Já no âmbito federal, a deputado Rosangela Gomes tentar uma reeleição.