Operador de máquinas morre atingido por bala perdida durante perseguição policial em São Gonçalo

O operador de máquinas Eduardo Ferreira Trindade, de 34 anos, morreu após ser atingido por uma bala perdida, na noite desta quinta-feira (19), Rua José Mendonça de Campos, no Colubandê, em São Gonçalo. O caso aconteceu durante uma perseguição de policiais civis a criminosos, que haviam assaltado um PM da reserva.

De acordo com informações iniciais, os criminosos assaltaram um PM da reserva no estacionamento de uma farmácia, na mesma rua em que o jovem foi morto. No local houve confronto. Policiais civis estavam próximos e tentaram impedir a fuga dos criminosos, que fugiram de carro. Houve uma curta perseguição e Eduardo, que estava acompanhado da esposa, acabou sendo atingido na nuca.

A vítima havia saído para jantar com a companheira e ainda teria tentado se abrigar ao ouvir os disparos, mas não teve tempo. O jovem foi atingido e morreu ainda no local.

O corpo de Eduardo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, de onde será liberado para o sepultamento. No local, a esposa, muito abalada, não estava em condições de falar com a imprensa.

Familiares estiveram no IML nesta manhã de sexta | Foto: Kiko Charret

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) registraram o caso e apuram as circunstâncias. Segundo a polícia, somente a perícia pode esclarecer a origem do disparo que vitimou o jovem.

De acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado, Eduardo é a 7ª vítima de bala perdida este ano, em São Gonçalo, Niterói e Itaboraí. Em 2026, o Instituto Fogo Cruzado mapeou 26 vítimas de balas perdidas na Região Metropolitana do Rio: 8 morreram e 18 ficaram feridas.

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