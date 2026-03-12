Cláudio Castro nomeia Thiago Soares como secretário de Economia do Mar

O governador Cláudio Castro nomeou Thiago Tavares de Almeida Soares como novo secretário de Estado de Economia do Mar. A nomeação foi publicada em edição do Diário Oficial desta quinta-feira (12/03). O gestor atuava como superintendente de Indústria Naval e Recursos do Mar, na Subsecretaria de Gestão Portuária e Atividades Navais da Casa Civil.

"Thiago chega à secretaria com experiência na gestão pública e na condução de projetos estratégicos. Tenho certeza de que contribuirá para fortalecer a economia do mar e ampliar as oportunidades de desenvolvimento para o nosso estado. Agradeço ao ex-secretário, Cássio Coelho, pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido na pasta, que ajudou a fortalecer projetos estratégicos e a ampliar o debate sobre o potencial econômico do Rio de Janeiro ", afirmou o governador Cláudio Castro.

Com experiência em planejamento, gestão de projetos e articulação institucional, Thiago Soares vinha atuando no apoio técnico às ações da Subsecretaria de Gestão Portuária e Atividades Navais, participando da formulação de diretrizes estratégicas e da interlocução com diferentes áreas do governo e instituições externas ligadas ao setor marítimo.

À frente da Secretaria de Economia do Mar, ele terá a missão de fortalecer iniciativas voltadas ao desenvolvimento da indústria naval, das atividades portuárias e de outros segmentos ligados ao potencial econômico do litoral fluminense.

Perfil do novo secretário

Thiago Tavares de Almeida Soares cursa Processos Gerenciais pela Universidade Candido Mendes e possui formação complementar em Gerenciamento de Projetos pelo Project Lab, com base nas metodologias do PMI.

Ao longo da carreira, ocupou cargos de direção e coordenação em órgãos públicos e empresas, com atuação em gestão de equipes, desenvolvimento de projetos estratégicos e articulação entre governo e sociedade. Foi diretor de Projetos da Companhia Maricá Alimentos S/A entre 2023 e 2025 e chefe de setor na Empresa Municipal de Moradia, Urbanismo e Saneamento (EMUSA), da Prefeitura de Niterói, entre 2017 e 2023. Também foi sócio-diretor da AMT Consultoria e Tecnologia Ltda., além de ter exercido funções na Prefeitura de São Gonçalo, com atuação na captação de recursos, gestão de projetos e assessoramento institucional.

Seu histórico profissional inclui ainda experiência no setor privado, com atuação em projetos, licitações e desenvolvimento de iniciativas voltadas ao setor público.