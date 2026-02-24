Incêndio atinge terraço do edifício do Ministério Público no Centro do Rio

Um incêndio atingiu o prédio do Ministério Público, na Avenida Marechal Câmara, no Centro, no início da manhã desta terça-feira (24). Nas imagens é possível observar que o fogo se concentrou no alto do edifício, na casa de máquinas do ar-condicionado central. Segundo o Corpo de Bombeiros, aproximadamente 20 militares do quartel Central atuaram na ocorrência, que teve início antes das 6h e foi controlado por volta das 6h30.

Em nota, o MPRJ informou que um incêndio de pequenas proporções atingiu o telhado do edifício-sede, ficando restrito à área do terraço. Não houve vítimas graves e a entrada ao prédio foi liberada às 7h pelos bombeiros.