Eduardo Paes oficializa data da sua saída da Prefeitura do Rio de Janeiro
Com a saída de Paes, o atual vice-prefeito Eduardo Cavaliere assumirá a administração municipal
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que deixará o comando da Prefeitura no dia 20 de março. A decisão foi comunicada durante um evento e ocorre antes do prazo que, tradicionalmente, candidatos costumam se afastar do cargo para disputar eleições.
Com a saída de Paes, o atual vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, assumirá a administração municipal. A mudança faz parte do processo de reorganização política visando o próximo pleito estadual.
Em janeiro deste ano, Eduardo Paes já havia confirmado sua pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para as eleições de 2026, sinalizando sua intenção de disputar um novo cargo no Executivo estadual.