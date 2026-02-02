Eduardo Paes oficializa data da sua saída da Prefeitura do Rio de Janeiro

Eduardo Paes anunciou que deixará o comando da Prefeitura no dia 20 de março - Foto: Divulgação/ Tomaz Silva/Agência Brasil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou que deixará o comando da Prefeitura no dia 20 de março. A decisão foi comunicada durante um evento e ocorre antes do prazo que, tradicionalmente, candidatos costumam se afastar do cargo para disputar eleições.

Com a saída de Paes, o atual vice-prefeito, Eduardo Cavaliere, assumirá a administração municipal. A mudança faz parte do processo de reorganização política visando o próximo pleito estadual.

Em janeiro deste ano, Eduardo Paes já havia confirmado sua pré-candidatura ao Governo do Estado do Rio de Janeiro para as eleições de 2026, sinalizando sua intenção de disputar um novo cargo no Executivo estadual.