De Maricá à Brasília: ex-presidente da Codemar, Olavo Noleto é escolhido por Lula e assume pasta responsável pela articulação política do governo

A trajetória política construída em Maricá levou o ex-secretário municipal e ex-presidente da Companhia de Desenvolvimento da cidade (Codemar), Olavo Noleto, a um dos principais cargos da articulação política do governo federal.

Noleto foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir a secretaria-executiva da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pasta responsável pela comunicação direta do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, governadores e prefeitos.

Antes de retornar a Brasília, ele teve atuação de destaque na gestão pública de Maricá, onde ocupou cargos estratégicos e importantes do governo municipal.

Foi também secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Maricá, coordenando a política institucional do município, e posteriormente presidiu a Codemar, estatal responsável por projetos voltados ao desenvolvimento econômico, inovação e articulação com outros âmbitos de poder.

A passagem pela administração municipal consolidou sua experiência em gestão pública e articulação institucional, fatores que pesaram na escolha de Lula.

Ex-número dois do ministro Alexandre Padilha, Noleto assume o novo posto em um momento considerado estratégico para o governo federal, marcado por negociações sensíveis no Congresso e pela necessidade de fortalecimento da base aliada.