Bolsonaro sofre traumatismo craniano durante a madrugada e é levado a hospital em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve um traumatismo cranioencefálico leve, segundo o médico Cláudio Birolini, após passar por mais uma crise de soluços durante a madrugada desta terça-feira (6), na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso. A informação da queda foi divulgada pela esposa de Bolsonaro, Michelle, em uma publicação nas redes sociais.

Michelle também relata que Jair foi levado para o hospital "DF Star", em Brasília para auxílio médico, mas depende da liberação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para autorizar a ida do detento ao hospital.

"Meu amor não está bem. Durante a madrugada, enquanto dormia, teve uma crise, caiu e bateu a cabeça no móvel. Como o quarto permanece fechado, ele só recebeu atendimento quando foram chamá-lo para a minha visita. Estou com o médico aguardando o delegado para saber como foram os primeiros socorros. Só Deus. (...) Estamos no Estacionamento do DF Star, aguardando o ministro Alexandre de Moraes autorizar a vinda do Jair ao hospital." diz Michelle nas redes sociais.

Birolini afirma que o trauma que o ex-presidente sofreu é preocupante para o estado de saúde do ex-presidente: "Em vista da situação em que ele se encontra, quedas com traumatismos são uma de nossas maiores preocupações. Já havíamos alertado sobre esse risco", afirma o médico.

Na semana passada, Bolsonaro recebeu alta do DF Star, depois de internação por nove dias por conta de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. A internação começou na véspera de natal, 24 de dezembro, e encerrada no dia 1º de janeiro. O ex-presidente também passou por um bloqueio do nervo frênico durante a internação, a fim de conter as crises de soluços constantes, supostamente oriundas de complicações da facada que sofreu em 2018.

Desde que retornou à Superintendência da PF, era dito que Bolsonaro teve uma melhora, superando as crises de soluço, porém com reclamações de dificuldades para dormir por conta do sistema de ar-condicionado da unidade.

A defesa do ex-presidente fez uma petição oficial ao Alexandre de Moraes, afirmando que o barulho atrapalhava o descanso e pediram medidas de adequação do espaço. O ministro respondeu, pedindo que a PF se manifeste em até cinco dias sobre as condições da defesa.

Bolsonaro está preso desde novembro em Brasília, cumprindo a pena de 27 anos e três meses por envolvimento em tentativa de golpe de Estado