Governo Lula fará reunião para discutir ataque dos Estados Unidos à Venezuela

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, marcou uma reunião de emergência neste sábado (3) para discutir o ataque dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, contra a Venezuela.

A reunião acontecerá durante a manhã, no Palácio Itamaraty, em Brasília, porém não há confirmação oficial sobre quais ministros irão participar da reunião. Segundo fontes diplomáticas, o governo brasileiro já está em contato com o governo venezuelano acompanhando a situação do país.

Leia também

Trump confirma ataque à Venezuela e captura de Maduro



Moraes mantém preso condenado por bomba no aeroporto de Brasília



Trump, em suas redes sociais, confirmou o ataque de grande escala nesta manhã ao país sul-americano e também a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Vídeos compartilhados nas redes mostram diversos helicópteros e bombardeios espalhados por Caracas durante a madrugada.

Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, estava de férias até a próxima terça (6), mas já está voltando para Brasília. Enquanto isso, Maria Laura da Rocha, secretária-executiva, é quem coordena a pasta.

O presidente Lula está na base militar da Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, para o fim de ano.