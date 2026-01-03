Trump confirma ataque à Venezuela e captura de Maduro

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, confirmou um ataque americano de "grande escala" contra a Venezuela neste sábado (3). O líder norte-americano também afirmou que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi capturado. A confirmação veio por meio de sua plataforma "Truth Social". Uma coletiva de imprensa para detalhar a operação está marcada para 13h (horário de Brasília), em Mar-a-Lago, localizada na Flórida.

Segundo o secretário de Estado americano, Marco Rubio, o líder venezuelano foi preso e será levado para enfrentar um julgamento nos EUA. Porém, não foi informado para onde Maduro foi levado, ou a base legal para a captura.

"Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso um ataque de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado, juntamente com sua esposa, e retirado do país por via aérea. Essa operação foi realizada em conjunto com forças de aplicação da lei dos Estados Unidos". disse Marco.

Nas redes sociais, diversos vídeos mostram explosões e helicópteros das Forças de Operações Especiais dos EUA espalhados pela capital venezuelana. Segundo o governo, além de Caracas, também foram atingidos os estados Aragua, Miranda e La Guaira. Relatos provisórios afirmam que essas aeronaves sobrevoando seriam helicópteros militares dos modelos MH-60 Black Hawks e CH-47 Chinooks.

Footage from helicopters over Venezuela show what appear to be CH-47 Chinooks and MH-60 Black Hawks. Given available pictures, shapes are overall consistent with versions also flown by special operations units. Rocket strike may suggest presence of other types as well. pic.twitter.com/YxipAqSpAy — Christoph Bergs (@MilAvHistory) January 3, 2026

O bombardeio começou durante a madrugada, por volta das duas da manhã e atingiram diversos pontos da capital. Diante da situação, a Venezuela decretou estado de emergência diante da “ofensiva imperialista” dos EUA.

Após os ataques, o ministro da defesa venezuelano, general Vladimir Padrino López, compartilhou um vídeo das redes sociais condenando o ataque americano, e disse que acionou toda a força militar do país para a defender o território do ataque americano.

“Diante deste ataque ruim e covarde que ameaça a estabilidade e a paz da região, elevamos a mais contundente denúncia para a comunidade internacional e todas as organizações multilaterais para que condenem o governo norte-americano pela flagrante violação da Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional. (...) Esta invasão representa a maior afronta que o país já sofreu.” disse o ministro.