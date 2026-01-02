PF determina volta de Eduardo Bolsonaro a escrivão da corporação

Deputado teve seu mandato cassado por faltar mais de 1/3 das sessões da Câmara dos Deputados - Foto: Agência Brasil/Marcelo Camargo

A Polícia Federal (PF) determinou a volta de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao cargo de escrivão. O anúncio veio por meio do Diário da União nesta sexta-feira (2). O ex-deputado estava afastado de suas funções na corporação para poder exercer sua função da Câmara dos Deputados.

Eduardo teve seu mandato cassado no dia 18 de dezembro, por conta de uma regra da Constituição que impede deputados e senadores faltarem mais de 1/3 das sessões deliberadas do ano.

O então deputado está morando nos Estados Unidos com a justificativa de uma suposta perseguição política e jurídica no Brasil. Eleito por São Paulo, em 2022, com 741.701 votos, Eduardo tentou participar das sessões da Câmara à distância, mas não conseguiu garantir a presença nos registros.

No documento assinado nesta sexta por Licínio Nunes de Moraes Netto, diretor de Gestão de Pessoas, está registrado a "cessação do afastamento para exercício de mandato eletivo, a partir de 19 de dezembro de 2025", e também a demanda de "retorno imediato ao exercício do cargo efetivo em sua lotação de origem [...] para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional".

O documento também afirma que "a ausência injustificada poderá ensejar a adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis".