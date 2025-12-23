Alexandre de Moraes permite Bolsonaro fazer cirurgia no Natal

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, deu a liberação nesta terça-feira (23) para que o ex-presidente Jair Bolsonaro faça uma cirurgia na quinta (25), para tratar de seu quadro de hérnia inguinal bilateral e suas crises de soluço.

Bolsonaro será internado na quarta-feira (24) para começar os processos pré-operatórios. Sua esposa, Michelle Bolsonaro, foi a única pessoa que Moraes autorizou para acompanhá-lo durante o processo. A defesa também tentou liberar os filhos Carlos e Flávio para a visita, mas ambos foram negados.

O ex-presidente passou por exames realizados pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que encontrou uma hérnia inguinal bilateral, um problema que afeta os dois lados da região da virilha, e foi determinada a necessidade de intervenção cirúrgica. Segundo os médicos da PF, a cirurgia é eletiva, não tem urgência, porém é importante para prevenção, que pode piorar a situação médica do ex-presidente.

Segundo o laudo da perícia, o quadro de hérnia de Bolsonaro teve uma "piora progressiva", possivelmente causada por causa do "aumento da pressão intra-abdominal decorrente dos soluços e da tosse crônica".

Moraes autorizou a cirurgia na última quinta (19), mas também negou o pedido de prisão domiciliar que a defesa de Bolsonaro havia pedido. De acordo com o ministro, não existia requisitos legais para o direito desse benefício e lembrou da tentativa de violar as medidas cautelares de prisão, como o caso da tornozeleira eletrônica.