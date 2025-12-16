Lula vence todos os cenários de 2° turno, segundo Quaest

Lula é favorito em todos os 5 confrontos divulgados na pesquisa - Foto: Marcelo Camargo/Tânia Rêgo/ Agência Brasil

O presidente Lula (PT) é o favorito em todos os possíveis cenários de 2° turno para as eleições de 2026, segundo a pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira (16). Dentre os possíveis cenários, a maior disputa foi com o senador Flávio Bolsonaro (PL), onde o presidente teve 46% das intenções de voto, enquanto Flávio teve 36%, uma diferença de 10%.

Em comparação com a última pesquisa divulgada, que foi feita em agosto, Flávio, que oficializou sua pré-candidatura no começo de dezembro, teve um crescimento de quatro pontos, com Lula tendo queda de dois. Importante ressaltar que a margem de erro da pesquisa é de até dois pontos.

Os cenários de 2° turno feitos pela pesquisa mostram Lula contra Flávio (PL), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo) e em todos eles, o atual presidente venceu.

A pesquisa divulgada nesta terça traz a primeira realizada sem um cenário com Jair Bolsonaro (PL), visto que o ex-presidente decidiu por apoiar o filho como candidato à presidência em 2026.

A responsável pelos dados divulgados foi a Genial Investimentos, que ouviu 2.004 pessoas à partir dos 16 anos, entre os dias 11 a 14 de dezembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Os cenários explorados foram os seguintes:

Contra Flávio Bolsonaro, senador do Rio de Janeiro, a diferença foi de 10%, sendo 46% das intenções do voto para Lula e 36% para o senador, a diferença em agosto era de 16%;

Disputando com Tarcísio de Freitas (Republicanos), que é governador de São Paulo, Lula teve diferença de 10%, com 45% e Tarcísio 35%, enquanto na última pesquisa, a diferença era de apenas 5%;

Contra Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, Lula teve a mesma diferença que do último embate, 45/35;

Na disputa contra Ronaldo Caiado (União), governador de Goiás, Lula teve 44%, enquanto Caiado 33%, mostrando um aumento na diferença, visto que em agosto era de 42/35;

E para finalizar, contra Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, o atual presidente teve 45%, e Zema 33%, a maior diferença da pesquisa. Em agosto a diferença era de 43/36.