Lula afirma que Dosimetria só será aprovada quando passar pelo Senado : "Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quinta-feira (11), que o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados chamado PL da Dosimetria, só será sancionado ou não quando chegar ao Poder Executivo.

O projeto de lei busca a redução de penas dos responsáveis pelos atos democráticos no 8 de janeiro de 2023 e a tentativa de golpe de Estado e assassinato do ministro Alexandre de Moraes e do presidente Lula. A decisão seria benéfica para os condenados nos atos, como o ex-presidente, atualmente preso, Jair Bolsonaro.

As declarações de Lula vem de uma entrevista à TV Alterosa, de Minas Gerais, onde foi questionado sobre o PL. Na entrevista, o presidente fala à respeito da decisão da Câmara: "Não gosto de dar palpite numa coisa que não diz respeito ao Poder Executivo. É uma coisa pertinente ao Poder Legislativo. Eles estão discutindo. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda” afirma o presidente.

Lula também lembra da gravidade dos atos de Jair Bolsonaro, que resultaram na condenação de 27 anos e três meses para o ex-presidente: "Ele não fez brincadeira. Ele tinha um plano arquitetado para matar a mim, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Ele tinha um plano para explodir um caminhão no aeroporto de Brasília. E ele tinha um plano de sequestrar o Poder, já que ele perdeu as eleições.” completa Lula.

Após o projeto passar pela Câmara, ele afirma que ainda depende da análise do Senado para ser aprovado: “Vamos ver o que vai acontecer. Quando chegar à minha mesa, eu tomarei a decisão. Eu e Deus. Sentado na minha mesa, eu tomarei a decisão”.

O presidente completa justificando que Bolsonaro tem que pagar pela tentativa de golpe e o atentado a democracia.

"Não adianta ficar choramingando agora, se ele tivesse a postura que eu tive quando perdi três eleições, se ele tivesse a postura que teve o PSDB quando perdeu três eleições, se ele tivesse a postura de todo mundo que é democrático e que respeita as instituições, ele não estaria preso. Poderia estar concorrendo agora às eleições,” disse o presidente.

“Mas ele tentou encurtar o caminho. Tentou convencer alguns militares, que também estão presos. E deu nisso que deu. Então, agora, é o seguinte: deixa o Poder Legislativo se manifestar. Quando chegar na mesa do Poder Executivo, eu vou tomar a minha decisão”, conclui Lula.