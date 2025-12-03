Rodrigo Bacellar, presidente da Alerj, é preso por suspeita de vazamento de informações

Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), o deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil) foi preso na manhã desta quarta-feira (03) pela Polícia Federal (PF) na Operação Unha e Carne.

De acordo com informações da PF, Bacellar é suspeito de ter vazado informações sigilosas da Operação Zargun, deflagrada em setembro deste ano, na qual o então deputado estadual TH Joias foi preso.

Para a Polícia Federal, a “atuação de agentes públicos envolvidos no vazamento de informações sigilosas culminou com a obstrução da investigação realizada no âmbito da Operação Zargun”.

*Em atualização