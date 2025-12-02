Rio e Maricá fecham acordo com São Gonçalo, Magé e Guapimirim para Royalties de Petróleo

Encontro de prefeitos e deputados do RJ e da região metropolitana marcou o acordo em relação aos Royalties do Petróleo - Foto: Reprodução/ Eduardo Paes

O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), fez uma publicação em suas redes sociais mostrando um acordo em relação aos Royalties do Petróleo, na tarde desta terça-feira (2).

A publicação mostra que foi feita uma parceria entre as cidades do Rio de Janeiro e Maricá, com São Gonçalo, Magé e Guapimirim. Na foto compartilhada pelo prefeito do Rio, estão o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL); o prefeito de Magé, Renato Cozzolino (PP); a prefeita de Guapimirim; Marina Rocha (AGIR); o prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT); o deputado estadual, Vinicius Cozzolino (UNIÃO); o deputado federal, Altineu Côrtes (PL) e o deputado estadual Renato Machado (PT).

Na legenda da publicação o prefeito afirma a relevância das cidades para a região metropolitana : "Parceria hoje firmada entre os municípios do Rio e Maricá com São Gonçalo, Magé e Guapimirim na questão dos Royalties do Petróleo! Se essas cidades não vão bem, toda a região metropolitana é prejudicada. Solidariedade e empatia são fundamentais para continuarmos melhorando a vida do povo do Rio!" diz Eduardo Paes.

Vale lembrar que em setembro deste ano, o STF negou o recurso das prefeituras de São Gonçalo, Magé e Guapimirim, onde pediam uma redivisão dos recursos do royalties entre os munícipios. Pela decisão, as cidades continuaram na "zona secundária de produção", a qual receberia uma menor parcela da exploração de gás e petróleo.

Essa decisão beneficiou Niterói, na disputa, que afirma que com a divisão proposta pelos outros municípios, teria uma queda de 11% no orçamento anual devido às mudanças.

O prefeito de Maricá, compartilhou um vídeo em suas redes sociais sobre o encontro :





Ainda não há detalhes sobre o acordo. Até o fechamento desta edição, a Prefeituras Niterói, Maricá e de São Gonçalo não haviam se manifestado oficialmente sobre o assunto.