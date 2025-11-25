Alexandre de Moraes decreta início do cumprimento de pena de Bolsonaro

Moraes afirma que a defesa de Bolsonaro não entregou os novos embargos de declaração no prazo estipulado, que eram até a última segunda-feira (24) - Foto: Marcelo Camargo/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Moraes afirma que a defesa de Bolsonaro não entregou os novos embargos de declaração no prazo estipulado, que eram até a última segunda-feira (24) - Foto: Marcelo Camargo/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretou o início do cumprimento da pena de Jair Bolsonaro, na tarde desta terça-feira (25). O ex-presidente já estava preso preventivamente na Superintendência da Polícia Federal em Brasília desde o último sábado (22).

Bolsonaro foi condenado em setembro pela Primeira Turma do STF a cumprir 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista, sendo líder de uma organização criminosa que tentou impedir a posse de Lula e aplicar um golpe de Estado.

Na decisão, Moraes afirma que a defesa de Bolsonaro não entregou os novos embargos de declaração no prazo estipulado, que eram até a última segunda-feira (24), não havendo uma nova data para apresentação de recursos.

"Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção", diz o decreto do Ministro.