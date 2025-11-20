Lula indica Messias, chefe do AGU, para vaga de Ministro do STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou, nesta quinta-feira (20), Jorge Messias, advogado-geral da União para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga que está aberta por conta da aposentadoria de Luís Roberto Barroso.

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta quinta-feira, 20 de novembro, o nome do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga deixada pelo ex-ministro Luís Roberto Barroso. A oficialização da indicação será publicada em edição extra do Diário Oficial da União", confirma a nota do Palácio do Planalto.

Messias foi a terceira indicação de Lula neste mandato. Cristiano Zanin e Flávio Dino foram os outros nomes. A decisão pela indicação tem, entre outros motivos, a ideia de buscar a simpatia do segmento que o presidente mais enfrenta rejeição segundo pesquisas, os evangélicos.

A decisão de aprovar o próximo ministro é do Senado, com a necessidade de 41 votos favoráveis, além de uma sabatina pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O nome favorito de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do Senado, para a vaga é o de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com quem Lula teve uma conversa nesta semana.

O interesse na votação aumentou quando o procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi reconduzido com apenas quatro votos acima do mínimo necessário. Líderes da base governista afirmaram que só evitaram uma derrota devido à uma operação emergencial, que conquistou dois votos da oposição, além de articulação direta de Alcolumbre.

Messias já era um nome cotado para o cargo, visto a disputa com Flávio Dino em 2024. O advogado, quando assumiu a chefia da Advocacia-Geral da União (AGU), deu um caráter mais político a organização, se tornando o principal responsável pelo dialogo de Lula no Supremo.

Em nota, o advogado agradeceu a indicação do presidente. "Agradeço a confiança [de Lula] em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Com fé e humildade confiadas às Senadoras e aos Senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado." disse Messias.