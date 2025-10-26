Combinados do Amor completa 89 anos com tradição e glórias no Carnaval de Niterói
Uma das mais antigas escolas de samba da cidade traz novidades para 2026, entre elas, Lu Mattos, primeira carnavalesca da história da agremiação, que tem também volta confirmada de Lena Alves no carro de som
O Grêmio Recreativo Cultural Combinado do Amor, agremiação do Grupo B do Carnaval de Niterói, completou 89 anos no dia 20 de outubro, em meio à intensa preparação para o carnaval de 2026, quando fará, no Caminho Niemeyer, a releitura do enredo 'Ubuntu', apresentado na edição de 2017, quando os desfiles ainda eram realizados na Rua da Conceição.
E na preparação para o plano de desfiles, não faltam novidades. Uma delas é Lu Mattos, primeira carnavalesca da histórica agremiação, que está trabalhando com Paulo Henrique Germano, Os dois, já conhecidos no mundo do samba pelo trabalho realizado em agremiações do Rio de Janeiro, trazem a experiência e o talento em busca de uma boa colocação no próximo Carnaval.
Outra boa nova anunciada pela azul e branca do Caramujo é a volta de Lena Alves ao carro de som da escola. Lena é uma das poucas intérpretes mulheres em atividade no Carnaval da cidade, com experiência acumulada por muitos anos. Na apresentação do enredo 'Ubuntu', em 2017, a Combinados do Amor ficou com a terceira colocação.