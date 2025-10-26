Combinados do Amor completa 89 anos com tradição e glórias no Carnaval de Niterói

O Grêmio Recreativo Cultural Combinado do Amor, agremiação do Grupo B do Carnaval de Niterói, completou 89 anos no dia 20 de outubro, em meio à intensa preparação para o carnaval de 2026, quando fará, no Caminho Niemeyer, a releitura do enredo 'Ubuntu', apresentado na edição de 2017, quando os desfiles ainda eram realizados na Rua da Conceição.

Paulo Henrique Germano divide a assinatura do enredo com Lu Mattos | Foto: Divulgação/Combinados do Amor

E na preparação para o plano de desfiles, não faltam novidades. Uma delas é Lu Mattos, primeira carnavalesca da histórica agremiação, que está trabalhando com Paulo Henrique Germano, Os dois, já conhecidos no mundo do samba pelo trabalho realizado em agremiações do Rio de Janeiro, trazem a experiência e o talento em busca de uma boa colocação no próximo Carnaval.

Outra boa nova anunciada pela azul e branca do Caramujo é a volta de Lena Alves ao carro de som da escola. Lena é uma das poucas intérpretes mulheres em atividade no Carnaval da cidade, com experiência acumulada por muitos anos. Na apresentação do enredo 'Ubuntu', em 2017, a Combinados do Amor ficou com a terceira colocação.