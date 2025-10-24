Pesquisa aponta 51,2% de aprovação do governo e reeleição de Lula no primeiro turno

A pesquisa aponta índice positivo de aprovação do governo e reeleição de Lula no primeiro turno das eleições de 2026 - Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR

A pesquisa aponta índice positivo de aprovação do governo e reeleição de Lula no primeiro turno das eleições de 2026 - Foto: Reprodução/Ricardo Stuckert/PR

Pesquisas realizadas pela AtlasIntel, junto com a Bloomberg, apontaram crescimento na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dados, que chegaram ao público nesta sexta-feira (24), apontam que 51,2% dos brasileiros aprovam a atuação do governo, por outro lado 48,1% das pessoas ouvidas, desaprovam. Somente 0,6% dos entrevistados alegaram não ter conhecimento sobre o tema.

Os dados da pesquisa foram coletados entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, período em que foram ouvidas 14.063 pessoas através de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual e 95% do nível de confiança.

Os resultados da pesquisa simbolizam uma pequena alteração positiva, se comparada com o mês anterior, época em que o presidente possuía 50,8% de aprovação. Mesmo que a alteração ainda esteja dentro da margem de erro esperada, os números atualizados são os melhores atingidos desde janeiro de 2024, momento em que Lula registrou 51,2%. Entretanto, na época o índice de desaprovação era menor, pois estava em 45,4%.

Além dos dados de aprovação e desaprovação, a pesquisa ressalta as diferenças entre os grupos demográficos. O presidente Lula possui a maior porcentagem de aprovação entre as mulheres (55,7%), pessoas com mais de 60 anos (67,9%) e pessoas com ensino superior completo (60,3%). Além desses grupos, a aprovação também ocorre entre os indivíduos com renda familiar superior a R$10 mil (64,6%), agnósticos e ateus (81,3%) e residentes do Nordeste (54,8%).

Contudo, os números de desaprovação se encontram entre homens (46,1%), indivíduos de 25 a 34 anos (39,1%), pessoas com até o ensino médio (43,1%) e pessoas com renda de até R$2 mil (6%). No grupo dos evangélicos, os dados de aprovação são de somente (27,6%) e de moradores do Centro-Oeste (37,2%).

Eleições 2026

A empresa brasileira de pesquisa, AtlasIntel, e a empresa de informações financeiras, Bloomberg, juntas também realizaram levantamentos voltados para o cenário do 1º turno das eleições presidenciais em 2026. De acordo com os números, Lula (PT) possui 51,3% das intenções de voto, logo atrás está o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 30,4% e na lanterna desse primeiro cenário testado, está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com apenas 6% das intenções de voto.

O segundo cenário testado pela pesquisa, o atual presidente permanece com 51%, seguido da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, com 26,2%, enquanto Caiado tem 9,1% das intenções de votos. Uma terceira simulação foi testada, e Lula continua com 51%, logo em seguida Caiado com 15,3%, Romeu Zema (Novo) governador de Minas Gerais com 10,6% e por fim, Ratinho Jr. (PSD), do Paraná com 10,4%.

O levantamento também testou um cenário que não conta com a presença de Lula. Nesse novo cenário, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), possui 43,1% das intenções de voto, depois Tarcísio de Freitas, com 30,1% e Ronaldo Caiado, 7%.

Os números levantados pela pesquisa revelam que Lula possui uma vantagem expressiva quando comparado com os nomes de destaque da direita e da extrema direita, apesar de ter passado por desgaste político e tensão comercial contra os Estados Unidos.

De acordo com a AtlasIntel e a Bloomberg, Lula conta com estabilidade no eleitorado popular, além de considerável vantagem nas regiões do Sudeste e Nordeste, que foram decisivas no último pleito.

Apesar da simulação com adversários diferentes, o presidente continuou com mais de 20 pontos de diferença, o que simboliza que se a eleição fosse hoje, Lula seria eleito no primeiro turno.

Os dados apontam para a consolidação de Lula como favorito nas próximas eleições, por outro lado, Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas brigam pela liderança do conservadorismo.