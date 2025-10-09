Pesquisa aponta Lula como favorito em todos os cenários para eleições de 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança em todos os cenários previstos para a próxima disputa presidencial em 2026, de acordo com pesquisa da Genial/Queast divulgada nesta quinta-feira (9). A pesquisa mostra que houve, pelo segundo mês consecutivo, uma estabilidade nas intenções de voto, com o atual presidente liderando os cenários de primeiro e segundo turno.

A pesquisa abordou 2.004 pessoas presencialmente, em todas as regiões do país, entre os dias 2 e 5 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou menos, e apresenta nível de confiança de 95%.

Lula é favorito em todos os cenários

Os dados exibem a distância de Lula para os outros concorrentes sendo; de nove pontos percentuais para Ciro Gomes (PDT), dez pontos para Jair Bolsonaro (PL) - atualmente inelegível -, 12 pontos para Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas; além de 13 pontos para Ratinho Júnior (PSD), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil); Eduardo Bolsonaro (PL) por 15 pontos; e Eduardo Leite (PSD) por 23 pontos.

A distância de Lula para Tarcísio cresceu em 4 pontos desde setembro; a nova pesquisa indica também que Eduardo Bolsonaro tem o maior índice de rejeição entre os pré-candidatos do teste.

Simulações de primeiro turno

No cenário em que Jair Bolsonaro aparece como candidato, Lula tem 35% das intenções de voto, o ex-presidente aparece com 26%. Ratinho Júnior tem 10%; Ciro Gomes, 9% e 3% para Romeu Zema e Ronaldo Caiado.

No cenário onde Michelle Bolsonaro substitui o marido Jair Bolsonaro, Lula sobe para 36% das intenções de voto, Michelle fica com 21%, Ciro Gomes e Ratinho Júnior empatam em 10%.

No cenário em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparece como candidato, Lula atinge 39% das intenções de voto, contra 18% do adversário.

Na possível disputa com Eduardo Bolsonaro, Lula aparece com 43% das intenções de voto, contra 22% do deputado.

Simulações de segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Lula também está à frente de todos os concorrentes. A disputa de menor margem é contra Ciro Gomes, com 41% para Lula, contra 32% do represetante do PDT.

Num possível cenário contra Jair Bolsonaro, Lula teria 46% dos votos contra 36% do ex-presidente.

A maior diferença foi na disputa com Eduardo Leite (PSD), onde o atual presidente teria 45%, contra 22% do governador do Rio Grande do Sul.