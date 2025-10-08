Relator vota pelo arquivamento de processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

Segundo o deputado Marcelo Freitas (União-MG), críticas "mais severas" fazem parte do debate democrático - Foto: Câmara de Deputados

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator do processo no Conselho de Ética da Câmara de Deputados, contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP), votou pelo arquivamento da ação. Segundo ele, críticas "mais severas" fazem parte do debate democrático.

Freitas afirmou que as sanções econômicas impostas pelos EUA "são prerrogativas exclusivas do poder Executivo". O relator ainda disse que, responsabilizar Eduardo pelas tarifas do governo Trump, seria "um absurdo jurídico e político". "Qualquer tentativa de imputar quebra de decoro sob a alegação de atentado contra as instituições constitui extrapolação interpretativa".

O conselho deve votar sobre o tema daqui a duas semanas, caso os membros votem pelo arquivamento do processo. O PT, responsável pelo pedido contra Eduardo, pode recorrer da decisão no plenário da Câmara.

O processo contra o filho do ex-presidente pode fazer com que ele tenha seu mandato cassado. Segundo o PT, o deputado fez uso de sua licença parlamentar para atuar contra a soberania nacional, ao negociar punições ao Brasil nos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro.

Eduardo Bolsonaro tirou licença de sua função como parlamentar e se colocou como articulador de medidas que levaram ao tarifaço.