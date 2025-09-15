Filha de ministro do STF leva "cuspida" e é xingada em universidade

A professora universitária Melina Fachin, filha do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Edson Fachin, foi alvo de agressões no campus da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Segundo relato do marido dela, um homem cuspiu em Melina e a chamou de “lixo comunista”. O episódio aconteceu na sexta-feira (12).

O caso foi denunciado nas redes sociais pelo advogado Marcos Gonçalves, esposo da vítima. “Um homem branco, sem se identificar - como é a prática dos fascistas covardes - se aproximou e desferiu uma cusparada na professora, xingando-a de "lixo comunista". Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso de ódio propagado desde o esgoto do radicalismo de extrema direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto”, disse o marido de Melina, que é diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Faculdade de Direito da UFPR.

A identidade do suspeito pelas ofensas ainda não foi divulgada. Também não foi informado se o caso foi levado para a Polícia; a universidade informou que deve analisar o episódio nesta semana. “A UFPR analisa a situação ocorrida com a professora Melina Fachin na última sexta-feira (12). Ela será debatida em reunião do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) da universidade na próxima terça-feira (16)”, informou, em nota, a Universidade.