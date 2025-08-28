Ex-vice-prefeito de Niterói, Comte Bittencourt fala sobre Federação do Cidadania com PSB

O ex-deputado estadual e presidente nacional do partido Cidadania Comte Bittencourt conversou com a reportagem do jornal O São Gonçalo sobre as perspectivas políticas para o próximo período eleitoral. Ex-vice-prefeito de Niterói em dois mandatos, ele está acertando as últimas etapas para formalizar em definitivo a formação de uma federação partidária entre o Cidadania e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) para as próximas eleições.

Bittencourt disse que as conversas com João Campos, presidente nacional do PSB, estão avançadas e um manifesto em nome das duas siglas deve ser divulgado em breve. “Os dois partidos têm uma longa tradição em defesa da causa democrática nos momentos mais importantes da vida republicana brasileira e vivemos hoje um momento em que a democracia precisa ser reafirmada. Essa federação junta dois valores que têm muitos pontos em comum”, disse Comte.

Leia também:

➢ Acordo para chamar concursados da PM de 2024 será assinado em setembro

➢ Faetec e Cisco oferecem curso on-line e gratuito na área de segurança digital

Na conversa, o político niteroiense já adiantou que as duas legendas pretendem apoiar a candidatura de Eduardo Paes (PSD) ao Governo do Estado do Rio nas próximas eleições. Comte foi candidato a vice-governador ao lado de Paes nas eleições de 2018; apesar disso, ele descartou repetir a 'dobradinha' ou disputar algum outro cargo no próximo pleito.

"O nosso campo, seguramente, será o de apoio ao Eduardo Paes", disse presidente do Cidadania | Foto: Enzo Britto

“No Rio de Janeiro, a tendência é o nosso apoio ao prefeito Eduardo Paes, com o deputado Molon para o Senado. Quem nos preside aqui [no Rio] é o prefeito Welberth Rezende, de Macaé; ele é quem está conduzindo esse processo do debate estadual, mas está bem encaminhado. O nosso campo, seguramente, será o de apoio ao Eduardo Paes”, garantiu Comte.

Por fim, Comte também falou sobre sua visão do atual momento político do país, que definiu como “delicado” e “cíclico”. Ele criticou a tendência à polarização no cenário político do Brasil.

“Nós estamos vivendo 40 anos da redemocratização e estamos vendo um mundo em que se está enfraquecendo o multilateralismo. Estamos vendo um mundo aí com a intolerância para com a imigração, intolerância na diferença de valores entre as famílias e no comportamento das pessoas… Tudo isso faz parte de um arcabouço de setores da sociedade que não prezam muito pela democracia. Então, o grande valor que nós temos que defender é a democracia. O importante é que, seja qual for o campo ideológico, o valor da democracia esteja presente”, finalizou Comte.