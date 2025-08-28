Acordo para chamar concursados da PM de 2014 será assinado em setembro

A medida foi definida depois de um consenso entre a Alerj, o governo estadual e o Ministério Público do Rio (MPRJ) - Foto: Divulgação

A medida foi definida depois de um consenso entre a Alerj, o governo estadual e o Ministério Público do Rio (MPRJ) - Foto: Divulgação

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Rodrigo Bacellar (União), anunciou que no próximo dia 10 de setembro será assinado o acordo para o chamamento de concursados de 2014 da Polícia Militar. A medida foi definida depois de um consenso entre a Alerj, o governo estadual e o Ministério Público do Rio (MPRJ).

“O trabalho que vence é o trabalho de todos, em equipe, não de um só. Dia 10 a gente vai estar, mais uma vez, comemorando porque quem precisa comemorar são os aprovados que estão há anos nessa luta”, afirmou Bacellar na sessão plenária dessa quarta-feira (27).

Leia também:

Polícia investiga caso de racismo sofrido por criança de 9 anos na Rodoviária do Rio

PF faz operação contra abuso sexual infantojuvenil

Os deputados Rodrigo Amorim (União) e Luiz Paulo (PSD) também comemoraram a notícia. Assim como o presidente Bacellar, eles destacaram a importância do trabalho da Alerj, através do procurador Robson Maciel, para que o imbróglio fosse solucionado.

“Os concursados só desejam servir dentro da nossa Polícia Militar e corrigir as graves distorções. Quero agradecer ao nosso procurador Robson Maciel porque ele foi decisivo nesse processo”, disse Luiz Paulo.