STF determina monitoramento integral do ex-presidente Jair Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o monitoramento integral do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pela Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF) nesta terça-feira (26).

A decisão vem de uma afirmação de Moraes, de que existe o risco de fuga de Bolsonaro, motivado pelos atos do filho do ex-presidente, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos tentando influenciar as autoridades americanas contra o sistema judiciário brasileiro.

'Nesse sentido, as ações incessantes de EDUARDO NANTES BOLSONARO, estando inclusive localizado em país estrangeiro, demonstram a possibilidade de um risco de fuga por parte de JAIR MESSIAS BOLSONARO, de modo a se furtar da aplicação da lei penal", disse o ministro.

Moraes também cita a proximidade do julgamento do processo onde Bolsonaro é réu pela tentativa de Golpe de Estado

Segundo o ministro, as equipes devem realizar a vigilância em tempo real e de forma discreta sem “exposição indevida, inclusive midiática” e sem medidas que perturbem a vizinhança local. Também deixou a critério da PPDF, se o uso de uniforme e armamento é necessário.

"O monitoramento realizado pelas equipes da Polícia Penal do Distrito Federal deverá evitar a exposição indevida, abstendo-se de toda e qualquer indiscrição, inclusive midiática, sem adoção de medidas intrusivas da esfera domiciliar do réu ou perturbadoras da vizinhança; ficando ao seu critério a utilização ou não de uniforme e respectivos armamentos necessários à execução da ordem", escreveu o ministro.

Na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia enviado um parecer a favor de reforçar o policiamento ao redor da casa do ex-presidente.