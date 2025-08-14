Trump diz que Brasil é "péssimo parceiro comercial" e critica ações contra Bolsonaro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou durante uma conversa com jornalistas na Casa Branca, realizado nesta quinta-feira (14), que o Brasil é um "péssimo parceiro comercial" e definiu o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "execução politica".

Ao ser questionado sobre as tarifas aplicadas a países da América Latina e a aproximação deles com a China, Trump não se mostrou preocupado e voltou a atacar o Brasil. "O Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas como você sabe, eles nos cobram tarifas enormes, muito, muito maiores do que as que nós cobramos, e, basicamente, nós nem estávamos cobrando nada. (...) Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas, e não estão felizes, mas é assim que funciona".

O Brasil tem déficit na relação comercial com os Estados Unidos desde 2009, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Em 2024, considerando produtos e serviços, o déficit foi superior a US$ 28 bilhões.

Leia também:

Ministro Padilha chama Trump de inimigo da saúde e afirma que sanção é absurda



Homem é preso com drogas no Porto do Rosa, em São Gonçalo



"O Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo... Quando eles pegam um presidente e eles o colocam na prisão ou estão tentando prendê-lo. Eu conheço esse homem e vou lhe dizer, eu sou bom em avaliar pessoas: acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa… Isso é realmente uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro", afirmou Trump defendendo o ex-presidente.

Desde julho, o presidente americano vem falando ocasionalmente de Jair ao mencionar o Brasil. Segundo ele, o judiciário brasileiro está fazendo um "caça as bruxas" contra o ex-presidente. Nesta quarta (13), Lula afirmou que o governo seguirá tentando uma negociação com os Estados Unidos para tentar reverter a tributação de produtos brasileiros:

"A gente vai continuar teimando em negociação porque nós gostamos de negociar. Nós não queremos conflito. Não quero conflito nem com Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os EUA. Agora a única coisa que precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável, ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer", afirmou Lula.

Ao anunciar taxas de 50% sobre produtos brasileiros que entram nos EUA, Trump associou a medida diretamente com o julgamento que Bolsonaro é réu. No dia 17 de julho, o presidente americano publicou uma carta onde defendia o político do PL e criticava a Justiça brasileira.

“O presidente Bolsonaro é um bom homem. Conheci muitos primeiros-ministros, presidentes, reis e rainhas, e sei que sou muito bom nisso. O presidente Bolsonaro não é um homem desonesto. Ele ama o povo brasileiro. Ele lutou muito pelo povo brasileiro. (...) Não é que ele seja meu amigo. Ele é alguém que eu conheço. Sei que ele representa milhões de brasileiros, são ótimas pessoas, ele ama o país e lutou muito por essas pessoas. E eles querem prendê-lo. Acho que isso é uma caça às bruxas e acho muito lamentável”.

Segundo a PGR, Bolsonaro liderou uma organização criminosa armada voltada a desacreditar o sistema eleitoral, incitar ataques a instituições democráticas e articular medidas de exceção. Em interrogatório no STF em junho, Bolsonaro negou que tenha liderado a trama golpista. Em um relatório feito pelo governo Trump, os EUA afirmam que a situação dos direitos humanos no Brasil "se deteriorou".

O documento, elaborado pelo Departamento de Estado dos EUA, faz críticas ao presidente Lula e ao ministro do STF Alexandre de Moraes além de criticar a prisão de apoiadores de Jair Bolsonaro.