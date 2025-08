Atos no RJ, SP e DF pediram anistia a Bolsonaro, exaltando Donald Trump

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro de diferentes cidades do Brasil participaram, neste domingo (3), de um ato em apoio ao político.

RIO DE JANEIRO

No Rio, a manifestação aconteceu na orla de Copacabana, na Zona Sul. Durante o protesto, os manifestantes pediram a anistia dos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, em Brasília [considerado o maior atentado às instituições da República desde a redemocratização do país].

No ato também houve pedidos de "fora Lula" e "fora Moraes", em referência ao presidente do Brasil e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Além de muitas bandeiras e camisas do Brasil, também podiam ser vistas bandeiras dos Estados Unidos [o país impôs tarifas de 50% às exportações brasileiras em uma tentativa de "interferir no Judiciário brasileiro", segundo o próprio Trump].

Um dos organizadores do ato no Rio foi o senador Flávio Bolsonaro, filho de Bolsonaro, que discursou e voltou a comparar o pai a Nelson Mandela (1918 - 2013).

Flávio chegou a colocar o pai no viva-voz do telefone para falar para o público de Copacabana. Em seguida, por volta das 14h, o senador postou um vídeo no qual mostra o outro lado da ligação citada: o pai, em casa, mandando uma mensagem para seus apoiadores.

"Boa tarde, Copacabana. Boa tarde, meu Brasil. Um abraço a todos. É pela nossa liberdade. Estamos juntos", disse Jair Bolsonaro.

O ex-presidente não poderia participar presencialmente porque cumpre medidas restritivas impostas por Moraes, como usar tornozeleira eletrônica e não sair de casa aos fins de semana.

A manifestação contou com a presença de políticos aliados, como o governador Cláudio Castro (PL), que discursou no carro de som.

SÃO PAULO

Os apoiadores paulistas do ex-presidente Jair Bolsonaro ocuparam cerca de duas quadras da Avenida Paulista, entre a Fiesp e o Parque do Trianon, na tarde deste domingo (3). Assim como no Rio, eles também defenderam a anistia ao ex-presidente e aos condenados pelos atentados de 8 janeiro, além de demonstrarem apoio às tarifas contra o Brasil anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e pedirem o impeachment e a prisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O ato em São Paulo foi organizado por políticos de direita e religiosos apoiadores do ex-presidente, como o pastor Silas Malafaia, da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo.

Os presentes à manifestação deste domingo afirmam que Bolsonaro é alvo de perseguição.

Aliado de Bolsonaro, o governador paulista, Tarcísio de Freitas, realizou um procedimento médico na tarde deste domingo (3) e também não participou do evento.

BRASÍLIA

Em Brasília, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fizeram a manifestação no Eixo Rodoviário Sul, conhecido como "Eixão Sul", na área central de Brasília.

O ato, assim como no Rio e em São Paulo, também foi marcado por faixas e discursos de apoio ao ex-presidente e contrários ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Bandeiras dos Estados Unidos e de Israel também foram erguidas por manifestantes durante o protesto.

A manifestação em Brasília foi pacífica, sendo encerrada por volta das 13h.