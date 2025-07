Edino Simeone é eleito presidente do PT de Niterói e promete reconstrução com as bases populares

Com mais de duas décadas de militância no partido, Edino tem sua trajetória marcada pela atuação em comunidades, na construção de políticas públicas e na defesa dos movimentos populares - Foto: Divulgação

Com mais de duas décadas de militância no partido, Edino tem sua trajetória marcada pela atuação em comunidades, na construção de políticas públicas e na defesa dos movimentos populares - Foto: Divulgação

O diretório municipal do Partido dos Trabalhadores em Niterói tem um novo presidente: Edino Simeone foi eleito no último domingo (9) com 4.756 votos, a maior votação da história da sigla na cidade. O resultado foi definido no Processo de Eleições Diretas (PED) do PT, que mobilizou centenas de militantes em diferentes regiões de Niterói.

Com mais de duas décadas de militância no partido, Edino tem sua trajetória marcada pela atuação em comunidades, na construção de políticas públicas e na defesa dos movimentos populares. Ele atualmente exerce a função de chefe de gabinete da deputada estadual Verônica Lima (PT-RJ), com quem compartilha uma atuação voltada à justiça social e à valorização das lutas do povo.

Ao assumir a presidência municipal do PT, Edino reforça que sua prioridade será devolver ao partido a presença firme nos bairros, nas periferias e junto aos trabalhadores. “A gente sabe que o PT nasceu da luta do povo, dos sindicatos, das mulheres, da juventude e das comunidades. É com esse espírito que vamos reconectar o partido às suas origens, com os pés no chão e o ouvido atento à população. Vamos abrir as portas da sede, das secretarias, mas principalmente abrir as portas do diálogo com quem mais precisa de política pública”, afirmou.

Leia também

➣ Inscrições para o maior programa municipal de aluguel universitário do país são prorrogadas

➣ Morre Gilia Barcellos, dona do ICBEU de São Gonçalo, aos 82 anos

O novo presidente também ressaltou que pretende fortalecer os vínculos com os movimentos sociais, fomentar as secretarias temáticas do partido e garantir presença nas frentes de combate ao racismo, à LGBTfobia e à desigualdade de gênero. “Niterói é uma cidade que ainda enfrenta muitas desigualdades. O PT precisa estar nas favelas, nos coletivos de juventude, nos sindicatos, nos conselhos populares. Nosso diretório será instrumento de luta e construção coletiva”, declarou.

Presente durante a apuração e celebração da vitória, a deputada estadual Verônica Lima destacou o simbolismo da votação expressiva e a importância da renovação do diretório. “A eleição de Edino não é apenas uma vitória numérica — é uma reafirmação do projeto popular e transformador que o PT representa. Niterói precisa de um partido enraizado no território, que dialogue com o povo e que tenha coragem para enfrentar as desigualdades e defender a democracia”, disse.

Verônica também destacou o papel estratégico da nova gestão. “Estamos diante de um novo ciclo político na cidade e no Brasil. O PT de Niterói precisa ser referência nessa caminhada: presente nas comunidades, ativo nas ruas e firme na defesa dos direitos do nosso povo.”

Com essa nova direção, o PT de Niterói inicia uma etapa de reorganização e fortalecimento de sua base, com o objetivo de construir um partido popular, combativo e presente onde for preciso fazer a diferença. O desafio está posto, e a militância já está em movimento.