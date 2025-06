Natural de São Gonçalo, prefeito de Macaé segue refugiado em Israel e cobra apoio da Embaixada Brasileira

Reeleito em 2024 com 85,60% dos votos válidos, Welberth Porto obteve 111.953 votos, tornando-se o político com a maior votação da história de Macaé - Foto: Divulgação/ Alerj

Nascido em São Gonçalo, o atual prefeito de Macaé, Welberth Porto de Rezende, de 49 anos, segue refugiado em Israel, após a escalada do conflito na região. Ele está abrigado na cidade de Kfar Saba, junto a outras autoridades brasileiras, como o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), na Região Serrana do Rio.

Em entrevista ao portal UOL, Welberth explicou que viajou ao país a convite do governo local, com o objetivo de conhecer iniciativas que poderiam gerar melhorias para Macaé. Segundo ele, no momento da decisão, a guerra em curso não foi levada em consideração.

“Claro que nós viemos buscar conhecimento, sem levar em consideração essa questão da guerra, sem entrar no mérito dessa discussão. Eu vim tão somente pelo conhecimento”, declarou o prefeito.

Apesar da tensão crescente no Oriente Médio, Welberth reforçou que a viagem teria sido válida caso o programa não tivesse sido interrompido. Com o agravamento do conflito, no entanto, ele solicitou apoio da Embaixada Brasileira para deixar o país.

“Se estivéssemos aqui vendo avanço, vendo o programa que pudesse mudar a vida das pessoas de nossas cidades, valeria a pena. Mas, como o programa foi interrompido, a gente precisa voltar. O programa foi encerrado, então a gente precisa agora voltar o mais rápido possível para nossa casa.”

O espaço aéreo da região está fechado, o que impossibilita a saída por voos. Segundo Welberth, não apenas os políticos, mas diversos turistas brasileiros também estão enfrentando dificuldades para deixar o país. Ao todo, segundo ele, cerca de 150 pessoas entraram em contato com a Embaixada em busca de ajuda.

“Não só nós, mas também todos os turistas, todos os brasileiros... Foi isso que eu falei hoje para a Embaixada: sentimos falta da presença da Embaixada Brasileira dando apoio aos 40 políticos, mas também à população. É importante apoiar esses brasileiros que precisam sair daqui o mais rápido possível, diante dessa guerra que a gente não sabe quando vai acabar.”

O prefeito sugeriu que, diante da impossibilidade de voos diretos, a alternativa mais segura seria uma evacuação por rotas terrestres, saindo pela Jordânia, Egito ou Chipre, para só então seguir rumo ao Brasil.

