Vereadores do RJ aprovam PL que cria 'Dia da Cegonha Reborn'; entenda

Uma iniciativa inusitada ganhou destaque essa semana na política carioca ao ponto de viralizar nas redes sociais: a criação do "Dia da Cegonha Reborn". A proposta, aprovada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro, visa celebrar a arte dos bebês reborn, bonecos hiper-realistas que encantam colecionadores e entusiastas.

O projeto de lei, de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), estabelece o dia 4 de setembro como a data oficial da comemoração. A escolha remete a um evento realizado em 2022, que reuniu artesãos e admiradores desses bonecos, promovendo a troca de experiências e a valorização desse nicho artístico.

Embora aprovado pelos vereadores, o projeto ainda aguarda sanção do prefeito para entrar em vigor. Se sancionado, o "Dia da Cegonha Reborn" será incorporado ao calendário oficial da cidade, reconhecendo e incentivando a cultura e o artesanato relacionados aos bebês reborn.

As artesãs, de acordo com Vitor Hugo, são senhoras que tiveram problemas de depressão ou até mesmo perdas na família. Para tentar se reerguerem, começaram a montar as bonecas como um tratamento terapêutico. Hoje, no entanto, as Cegonhas têm as bonecas realistas como sustento.

A homenagem, no entanto, é apenas para quem produz os bebês reborn, e não quem compra, esclarece o vereador. Algumas bonecas são doadas pelas artesãs a crianças carentes mas, para quem pode comprar, as Cegonhas também produzem bonecas parecidas com alguma perda que o comprador teve.

Várias celebridades têm compartilhado em suas redes sociais que adquiriram recentemente bonecas hiper-realistas. O padre Fábio de Melo, por exemplo, contou que comprou uma boneca com Síndrome de Down durante uma visita à Maternidade de Bonecas da loja MacroBaby, localizada em Orlando, na Flórida, como forma de homenagear sua mãe, Ana Maria de Melo, falecida em 2021.

A fisiculturista Gracyanne Barbosa também ganhou destaque ao revelar que "adotou" um bebê reborn, batizado de Benício. Na legenda da publicação, ela afirmou que seu grande desejo "é ser mãe". "Podem até me criticar, no início achei tudo um pouco estranho. Mas o Benício trouxe alegria para minha vida".

