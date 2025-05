Reviravolta: Quaquá desiste de candidatura à presidência do PT em apoio a líder do MST

Informações divulgadas pela Folha de S.Paulo nesta quinta-feira (8), surpreenderam os apoiadores do prefeito de Maricá, Washington Quaquá. O político decidiu abrir mão de sua candidatura à presidência do PT (Partido dos Trabalhadores) em apoio a João Paulo Rodrigues, coordenador nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

A decisão do prefeito visa fortalecer uma alternativa ao ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, nome preferido pelo presidente Lula (PT) para o comando do partido.

A movimentação será anunciada oficialmente durante a reunião da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB), marcada para ocorrer em Brasília. O convite formal a João Paulo Rodrigues será feito nesta sexta-feira (9), durante a Feira Nacional da Reforma Agrária, realizada em São Paulo.

Caso o coordenador nacional do MST recuse o convite, Quaquá deve retomar sua candidatura.

Enquanto isso, aliados de Lula intensificam as negociações para consolidar o nome de Edinho Silva. Segundo um levantamento feito por integrantes da legenda, o pré-candidato lidera em diversos estados, o que fortalece ainda mais sua posição.

Porém, neste cenário da possível entrada de Rodrigues na disputa, o que pode acontecer é a formação de duas chapas dentro da mesma corrente interna, acirrando ainda mais a disputa pela presidência do Partido dos Trabalhadores.