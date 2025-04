Itaboraí 192 anos: cidade terá shows de Thalles Roberto, Ana Castela, Belo e muito mais

Prestes a completar 192 anos de emancipação político-administrativa, a Prefeitura de Itaboraí se prepara para a festa mais esperada da cidade e já conta com atrações confirmadas. Entre os dias 21 e 25 de maio, a cidade será tomada por muita música, alegria e união ao som de grandes nomes da música gospel e popular, como Thalles Roberto, Grupo Menos é Mais, Dilsinho, Belo, Ana Castela, Gustavo Mioto, além de artistas locais.

Organizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), a celebração tem início previsto para às 18h, e os shows acontecerão em uma estrutura localizada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira.

O show de abertura da primeira noite de festividade acontecerá na quarta-feira (21), com apresentação ao vivo do cantor e compositor Thalles Roberto, conhecido pelo seu trabalho na música cristã contemporânea, dando voz a títulos como “Deus da minha vida”, “Arde outra vez” e “Mesmo sem entender”.

Já na quinta-feira (22), o Grupo Menos é Mais anima o público ao som do pagode, com hits como “Lapada dela”.

Dilsinho e Gustavo Mioto serão os responsáveis por agitar a noite de sexta-feira (23/05), emocionando ao som do pagode e do sertanejo universitário. Os artistas prometem arrastar uma multidão, com shows completos na terceira noite de festividade.

O palco principal da cidade receberá, no sábado (24/05), o show completo da artista Ana Castela. A boiadeira é conhecida nacionalmente devido ao sucesso da música “Pipoco” e, pela primeira vez em solo itaboraiense, levará para o público o melhor do agronejo e do sertanejo universitário.

Encerrando a maratona de shows, o cantor Belo se apresentará na noite de domingo (25/05). Com um timbre vocal inconfundível, o artista, que interpreta canções emocionantes, promete marcar o público com um show inesquecível. “Perfume” e “Reinventar” são alguns dos sucessos cantados por Belo, que atravessam gerações.

A festa em celebração aos 192 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí conta com o apoio das secretarias municipais de Saúde, Transporte, Segurança, Desenvolvimento Social, Comunicação Social, Defesa Civil, entre outras.

Programação

Dia 21/05 – Thalles Roberto

Dia 22/05 – Menos é Mais

Dia 23/05 – Dilsinho e Gustavo Mioto

Dia 24/05 – Ana Castela

Dia 25/05 – Belo