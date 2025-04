Quaquá oficializa sua pré-candidatura à presidência nacional do PT: 'Vou para essa batalha'

O prefeito de Maricá irá lançar sua campanha oficialmente no dia 13 de maio, no Circo Voador, Rio de Janeiro - Foto: Billy Boss/Câmara dos Deputados

A disputa pela sucessão de Gleisi Hoffmann, que deixou a presidência nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) para assumir a Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República, segue a todo vapor. De acordo com informações do jornal O Globo, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, oficializou sua pré-candidatura, provocando divisões internas na principal corrente da sigla, a Construindo um Novo Brasil (CNB).

O lançamento oficial da campanha de Quaquá será realizado no dia 13 de maio, no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

A candidatura do político surge como contraponto ao nome do ex-prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva, que tem o apoio de setores ligados ao presidente Lula (PT) e é tratado como o favorito dentro da CNB. Mesmo diante deste favoritismo, Quaquá declarou, no grupo de WhatsApp da corrente, que não apoia a candidatura de Edinho, confirmando que também irá disputar o comando do PT.

“Nossa [unidade] não! Edinho não é meu candidato! De onde surgiu a candidatura dele? Qualquer militante pode ser candidato… Eu vou lançar a minha na semana que vem”, afirmou o prefeito de Maricá.

Além de ser o atual vice-presidente nacional do PT, Quaquá é o quinto nome confirmado na disputa pela sucessão de Gleisi Hoffmann.

“Sou candidato à presidência do PT para fazer o debate político e garantir a revitalização do partido, processo iniciado com a ex-presidente Gleisi Hoffman, companheira que sempre foi muito leal ao presidente Lula”, disse o prefeito em publicação no X.

Além de Quaquá e Edinho, também concorrem ao cargo o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), o secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira, e o líder da corrente Articulação de Esquerda, Valter Pomar. Outro nome citado como possível alternativa é o do presidente interino do partido, senador Humberto Costa (PT-PE), embora ainda não tenha oficializado sua participação.

Na última quarta-feira (9), Washington Quaquá revelou, em entrevista ao Globo, que pretende dialogar com o secretário de Relações Internacionais da legenda, Romênio Pereira, e o deputado federal Rui Falcão (PT-SP) para tratar de uma possível aliança programática em um eventual 2º turno da eleição interna. De acordo com ele, sua campanha será baseada nas propostas apresentadas em seu livro recém-publicado, intitulado “Diálogos com a utopia”.

“Gleisi teve papel fundamental na construção da vitória e recondução de Lula à presidência da República. Vou para essa batalha com a missão de devolver ao partido sua vocação histórica, que é estar ao lado do povo e dos mais humildes nas suas lutas e necessidades”, escreveu Quaquá. “Quero um PT popular, dentro das favelas de todo o País. Edinho nunca sujou os sapatos numa comunidade. Não sabe o que é povo”, disse Quaquá.